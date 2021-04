"Welttag der Poesie" 21. März 2021

Ellgau: roguAm 21. März war der Welttag der Poesie. An verschiedenen Stellen in Ellgau und zum Lech luden Plakate und Stoffbahnen mit Texten und Gedichten zum Stehenbleiben, Nachdenken, Grübeln und Schmunzeln ein. Die Idee kam vom Ellgauer Büchereiteam, das auch ein Preisausschreiben ausrichtete. Elisabeth Wagner-Engert, die Leiterin der Katholisch öffentlichen Bücherei von St. Ulrich in Ellgau gratulierte fünf glücklichen Gewinnern, die aus einer stattlichen Anzahl von über 70 Teilnehmern gezogen wurden. Über einen Buchpreis freuen sich Lina Rieger, Franziska Wagner, Noah Kwoczalla, Raphaela Bader und Tania Hurler. Bei der Preisverleihung war auch Christine Baumgartner anwesend, die den Ellgauer Gemeinderat im Büchereigremium vertritt.