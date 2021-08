Vom Korn zum Brot - Ferienprogramm in Ellgau

Ellgau: roguDer Obst- und Gartenbauverein lud im diesjährigen Ferienprogramm zum Brotbacken auf den Hof der Familie Stuhler in Ellgau ein. 21 Buben und Mädchen folgten der Einladung, aufgeteilt in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. Unter der Regie von Josefa Zwerger, der Vorsitzenden des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins sowie Josefine und Schorsch Stuhler backten die Buben und Mädchen mit großer Begeisterung ihr eigenes Laibchen Brot. Die Teilnehmer erhielten eine kleine Erklärung zu den verschiedenen Kornarten und Zutaten. Begeistert waren sie bei der Herstellung des Teiges am Werk, konnten beobachten, wie auf einem großen Schaber die Laibe von Schorsch Stuhler in den Holzofen geschoben wurden. Zwischenzeitlich wurden im Garten der Gastfamilie nach Kräutern für die Kräuterbutter gesucht. Nach der erforderlichen Backzeit waren alle sehr stolz, ihr gut duftendes selbst gebackenes Brot nach Hause tragen zu dürfen.