Nacht der Operette - ein Konzert der Extraklasse mit dem Musikverein Ellgau

Ellgau : Mehrzweckhalle |

Der Musikverein Ellgau lädt am Samstag 11. November 2017 um 19.30 Uhr zu einem ganz besonderen Konzert in die Mehrzweckhalle in Ellgau ein. Es wird die Nacht der Operette. Unter der Leitung von Manfred Braun wird die Musikkapelle Ellgau zusammen mit dem Jugendblasorchester Viva la Musica die schönsten Operettenmelodien zu Gehör bringen. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Paul Linke, Franz Lehar, Fred Reymond und noch vielen mehr. Gerade die Operette ist in der Blasmusik fast in Vergessenheit geraten, deshalb ist es Zeit diese schönen Melodien wieder zu beleben. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren. Ein Event, dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Eintritt ist frei.