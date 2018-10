"Mein 1. Schultag" - Wie war das denn damals?

Ellgau: roguWie war das damals am ersten Schultag? Verschiedene Generationen fanden sich im Ellgauer Pfarrheim zum Erzählcafé ein. Und es war sehr interessant, was es da zu hören gab. Der erste Schultag liegt bei Erna Zwerger und ihrer Schwester Anna Wagner mehr als 80 Jahre zurück. „Da gab es keine Schultüte, keine Geschenke, die Eltern hatten keine Zeit, um in die Schule mitzugehen“, weiß die rüstige Rentnerin Erna Zwerger zu berichten. Sogar Gedichte wurden aufgesagt, mitgebrachte Fotos, Schulranzen, Schulbücher und eine Schiefertafel mit Griffel regten zum Nachdenken, Überlegen und Erzählen ein. Interessant war für die Jüngeren, dass das Schuljahr damals nach Ostern anging, dass man nur sieben Schuljahre zu absolvieren hatte und dass auch noch im Unterricht körperlich gezüchtigt wurde. Christine Gumpp hatte ihre archivierten Schulfotos dabei, die sehr gerne angeschaut wurden. Inge Pudel berichtete über schöne und weniger schöne Schulerfahrungen. Bei Kaffee und Kuchen stand das persönliche Erleben des ersten Schultages im Mittelpunkt. Die Organisation lag in den Händen des Büchereiteams unter Federführung der Lesepädagogin Elisabeth Wagner-Engert. Weitere Erzählcafés mit anderen Themenschwerpunkten werden folgen.