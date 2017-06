Ellgau : Musikverein Ellgau |

Der Musikverein Ellgau lädt zusammen mit der SGL Werkskapelle Meitingen und dem Musikverein Thierhaupten am Samstag 8. Juli ab 19.00 Uhr am Dorfplatz in Ellgau zur Lechtal Serenade 2017 ein.

Jedes Jahr abwechselnd laden die drei Musikvereine links und rechts des Lechs zu diesem musikalischen Highlight ein.

Der Titel "LECHTAL" soll dabei die kulturelle Verbindung und die Vielfalt unserer Region um den Lech herausstellen.

Lernen Sie Blasmusik in ihrer ganzen Vielfalt in einer besonderen Umgebung kennen. Die drei Orchester werden für ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und kurzweiliges Programm sorgen.

Ein Event, dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Eintritt ist frei.