Kleine Künstler ganz groß

Von Rosmarie GumppEllgau: Während der Sommerferien lud die Gemeinde Ellgau die Kinder und Jugendlichen ein, ihre schönsten Sommererlebnisse auf Papier zu bringen. Beim Malwettbewerb beteiligten sich insgesamt 21 Kinder und Jugendliche. Die Jury, bestehend aus Fred Steinbach, Melilin Litzel, Christiane Wech, Christian Meier, Erhard Zwerger, Sandra Schlembach, Irmgard Schafnitzel und Sabine Rieger, teilte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in drei Kategorien ein: Kindergarten, 1. -3. Klasse, 4. – 6. Jahrgangsstufe und ab der 7. Klasse. Der vierjährige Anton Gumpp strahlte über das ganze Gesicht, als er als Sieger bei den Kindergartenkindern aufgerufen wurde. Magdalena Wagner freute sich über den 1. Platz in der Abteilung der Erst- bis Drittklässler. Das Bild von Marie Baumgartner überzeugte die Jury bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Klassen vier bis sechs und Marlene Wechs Bild wurde die Nummer 1 bei den jugendlichen Teilnehmern. Bürgermeisterin Christine Gumpp erwähnte während ihrer Moderation, dass die Ellgauer Firmen zahlreiche Sach- und Geldspenden für diesen Malwettbewerb zur Verfügung gestellt haben. So durften nicht nur die ersten Preisträger ein Geschenk mit nach Hause nehmen, alle anderen durften sich auch einen Preis von den Präsentiertischen aussuchen. Für die Technik und die Musik zeichnete Fred Steinbach bei der Siegerehrung verantwortlich. Da die bestehenden Hygieneregeln zu beachten sind, fand die Siegerehrung in zwei Etappen statt.Folgende Kinder und Jugendliche beteiligten sich beim Malwettbewerb der politischen Gemeinde Ellgau und freuen sich über die schönen Preise, gesponsert von Ellgauer Firmen und Unternehmen:Anton Gumpp, Ben Reimer, Emil Litzel (Kindergarten), Magdalena Wagner, Luisa Baumgartner, Jonathan Wech, Elina Schafnitzel, Annika Ilgen, Nico Reimer, Mathilda Dirumdam, Selina Schorr, Lina Rieger (1. – 3. Klasse), Marie Baumgartner, Chiara Schafnitzel, Lucia Wiedemann, Franziska Wagner, Hannah Rieger, Laura Schafnitzel (4. – 6. Klasse), Marlene Wech, Hanna Dittrich, Veronika Wech (ab 7. Jahrgangsstufe).Die Bilder der Kinder und Jugendlichen sind an den Fenstern des ehemaligen Bankgebäudes auf der Westseite zu bewundern.