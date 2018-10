Ellgau : St. Urlich Kirche |

Zum Kirchenkonzert der großen Meister lädt der Musikverein Ellgau am Sonntag, den 11. November um 18.00 Uhr in die St. Ulrichs Kirche in Ellgau ein.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Gustav Mahler, Anton Bruckner und W.A. Mozart.

Zusammen mit den Jugendorchester „Viva la Musica“ möchte die Musikkapelle Ellgau unter der Leitung von Manfred Braun dem Publikum ein anspruchsvolles aber auch abwechslungsreiches Programm bieten. Es werden solistische, klassische aber auch moderne Stücke zu hören sein.

Nehmen sie sich eine Auszeit bei Kirchenmusik der großen Meister. Der Eintritt ist frei.