Historischer Rundgang in und um Ellgau

Von Rosmarie GumppEllgau: Der „Historische Rundgang“ durch Ellgau wurde im Jahr 2014 ins Leben gerufen und im Rahmen der Dorferneuerung vom Amt für Ländliche Entwicklung gefördert. Er erzählt auf 17 Schautafeln die Geschichte des Dorfes und führt den Besucher an verschiedene Stellen, die es entweder gar nicht mehr oder in veränderter Form gibt. Sie stellen ein Zeugnis der Vergangenheit dar und erinnern an wichtige Orte und Begebenheiten im Dorfgeschehen. Am Tag der deutschen Einheit machten sich 17 interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Hermine Zwerger auf den Weg, um in einem geführten Rundgang die Vergangenheit des Ortes kennenzulernen. Als Marktfrau verkleidet erzählte Hermine Zwerger begeistert an den Schautafeln über Geschehnisse, Ereignisse und Vorkommen, die den Ort Ellgau prägten. So legten beispielsweise oft über 100 Flößer am Lech an, zechten in der Wirtschaft und übernachteten dort auch. Ellgau hat nicht nur das Floß in seinem Wappen, es gibt auch eine Straße mit dem Namen Floßlände. Am Lech erfuhr die Gruppe von der Wildheit des Flusses, von der letzten großen Überschwemmung im Jahre 1910, vom Bau des Kraftwerkes in Ellgau in den Jahren 1950 – 1952 und dass der Fluss auch die Sprachgrenze zwischen dem Schwäbischen und dem Bayerischen darstellt. Hermine Zwerger lässt keine Langeweile aufkommen und beantwortet auch gerne gestellte Fragen. Die rund drei Kilometer lange Wegstrecke dauert zu Fuß etwa zwei Stunden. Aber auch mit dem Fahrrad können die informativen Tafeln gut erkundet werden. Zum Rundgang gehören: Altes Schulhaus, Gaststätte „Zum Floß“, Eiskeller/Kegelbahn, Lehrerwohnung, Alte Schule/Kindergarten, Alte Dorfansicht, Mühle, Nepomukkapelle, Dorfweiher, Schlossgut, Koleffelplan Ellgau um 1750, Floßlände, Lech mit Flößereiwesen, Überführ, Anwesen Grob/Rößle, Kirche St. Ulrich, Pfarrhof. Im Frühjahr 2022 ist wieder eine Führung entlang des Rundweges geplant, die in der Presse angekündigt wird.