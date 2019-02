Großes Kaffeekonzert mit dem Jugendblasorchester Viva la Musica in Ellgau

Ellgau : Mehrzweckhalle |

Das Jugendblasorchester Viva la Musica und das Vororchester des Musikvereins Ellgau laden zum großen Kaffeekonzert am Sonntag 31. März um 15.00 Uhr in die Mehrzweckhalle in Ellgau ein.

Unter der Leitung von Manfred Braun wollen die jungen Nachwuchsmusiker ihrem Publikum ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm bieten. Es wird bereits fleißig geprobt. Ein musikalischer Nachmittag, den man sich bei Kaffee und Kuchen nicht entgehen lassen sollte. Der Eintritt ist frei.