Ellgauer "Erzählcafé " zur Passions- und Osterzeit

Ellgau: roguBei Kaffee und Kuchen kamen die Teilnehmerinnen sehr schnell ins Gespräch. Literaturpädagogin Elisabeth Wagner-Engert und ihr Team luden in das Ellgauer Pfarrheim ein. Beim Erzählcafé ging es dieses Mal um Bräuche aus der Passions- und Osterzeit. Immer wieder war zu hören: „Weißt du noch, wie es damals war?“ So wurde ausgiebigst debattiert über das Binden von Palmbuschen, das Eierfärben mit natürlichen und künstlichen Farben, das Osterlamm-Backen, den Karfreitag als strengen Fast- und Abstinenztag, die Osterkerze oder auch darüber, was in den Speisenkorb für die Osternacht gepackt wird. Inge Pudel meinte: „ Es ist immer wieder schön über Vergangenes nachzudenken und zu erzählen“. Für die jüngeren Besucher war es bereichernd von früheren Traditionen und Bräuchen zu erfahren.