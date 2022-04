Ein Liederbuch mit witzigen Songs

Von Rosmarie GumppNordendorf: Mit der beliebten Reihe „Chorissimo“(Carus-Verlag, Stuttgart) gelang den Machern ein echter Wurf. Hinter dem Titel „Quodlibet“, das sind scherzhafte mehrstimmige Liedkompositionen, verbergen sich viele innovative Ideen für die Arbeit mit Kinderchören. Für diesen Band schrieb Helmut Maschke aus Nordendorf, ehemaliger Rektor der Volksschule Westendorf und Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Musikerziehung an der Universität Augsburg 24 neue und witzige Lieder (Text und Melodie), die sich mit traditionellen Liedern zu einem Quodlibet kombinieren lassen. Dabei handelt es sich bei diesen Neuschöpfungen nicht einfach um eine zweite Stimme zu bereits vorhandenen Liedern; vielmehr besitzen diese Quodlibet-Songs eine eigenständige Melodie und können daher auch unabhängig von den Partner-Liedern musiziert werden. Der Band bietet eine originelle Auswahl für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und orientiert sich an den Fähigkeiten und Interessen dieser Altersgruppe. Darüber hinaus wird eindrucksvoll aufgezeigt, wie mithilfe von Quodlibets ein spielerischer Übergang vom einstimmigen zum mehrstimmigen Singen gelingen kann. Auf einer übersichtlich und kindgerecht gestalteten Doppelseite wird jeweils ein Liedpaar vorgestellt, das stets aus einem bekannten traditionellen Kinderlied und einem neu komponierten Song aus der Feder von Helmut Maschke besteht. Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel: Rituale und Tageszeiten, Spaß, Jahreszeiten, Welt, Advent und Weihnachten. Die neu komponierten Lieder lassen sich allesamt schnell erkennen und gehen dabei gut in das Ohr. Viele davon haben Ohrwurm-Potential. Wie in der „Chorissimo-Reihe“ üblich, erhält auch dieser Band zahlreiche wertvolle Tipps für die Einstudierung der Lieder sowie Hinweise für eine abwechslungsreiche und motivierende Aufführung. Dies kann durch eine einfache Choreographie oder den Einsatz von rhythmischen Instrumenten geschehen. Allen Kinderchören, die Freude an dieser Art von Liedern haben (beispielsweise das „ABC-Lied“, ein lustiges Rechenlied oder „Mein Opa ist ein optimaler Typ“) ist dieses Werk aus der Hand des „Machers“ Helmut Maschke sehr zu empfehlen. Neben einem Band für die Lehrkräfte gibt es auch ein reizend illustriertes Liederbuch für die Hand der Kinder (Illustrationen von Julia Ginsbach). Zur Erleichterung der Arbeit bietet der Carus-Verlag zwei CDs (mp3-Format) an, eine gesungene sowie eine Play-Back-Fassung sämtlicher Lieder.