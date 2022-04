"Ein bisschen Frieden..."

Am Ostermontag traten Schüler der Mittelschule auf dem Meitinger Rathausplatz im Rahmen der Aktion „Musik für den Frieden“ auf.Die Solistinnen Delia Krohn (7a) und Maribel Viquillion Hernandez (9eM) wurden hierbei durch den Leiter unserer Schulband Klaus Edenhofer unterstützt und erfreuten das Publikum durch eine gesanglich hervorragende Interpretation mehrerer Beatles-Songs. Am Ende des Auftritts kamen auch noch Schülerinnen und Schüler aus Klaus Edenhofers Klasse 5a hinzu und sangen zusammen das Lied von Udo Lindenberg „Wir ziehen in den Frieden“, das sich gegen den Krieg wendet und die Werte des Grundgesetzes thematisiert.Initiiert wurde die Aktion „Musik für den Frieden“ von der Meitinger Künstlerin Erika Beer. Bei der Spendensammlung kam insgesamt ein Wert von ca. 4.800 € zusammen, der Flüchtlingen aus der Ukraine zugutekommt.Text: Andreas Tepper