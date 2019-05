Der Musikverein Ellgau lädt zum Böhmischen Abend ein

Ellgau : Mehrzweckhalle |

Keine Blasmusik ist so bekannt und beliebt wie die „Böhmische“. Alle Freunde dieser Blasmusik oder die es werden wollen lädt der Musikverein Ellgau am Samstag 18. Mai um 19.30 Uhr zum großen. „Böhmischen Abend“ in die Mehrzweckhalle in Ellgau ein. Unter der Leitung von Manfred Braun werden die schönsten böhmischen Highlights , ob Klassiker oder die neuesten Stücke, zu hören sein. Durch das Programm werden „De junga Oidboarisch’n“ zwei junge Burschen aus Pöttmes und Aindling führen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein Event, dass man sich nicht entgehen lassen sollte.