Das Thema "Buch" stand im Mittelpunkt

Pater Norman feierte am Martinstag die sonntägliche Eucharistie in St. Ulrich in Ellgau. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand selbstverständlich die Martinslegende. „Aber auch die Geschichte über den hl. Martin würden wir nicht wissen, wenn sie nicht aufgeschrieben worden wäre und wir sie nachlesen konnten“, so der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf. Immer wieder ging es dem Geistlichen in seinen Ausführungen um Bücher, aus denen vorgelesen werden kann, die gelesen werden können. „Auch Lektoren tragen Woche für Woche das Wort Gottes vor“. Sabine Rieger wurde als neue Ellgauer Lektorin aufgenommen. Anschließend lud das Büchereiteam um Lese- und Literaturpädagogin Elisabeth Wagner-Engert in die katholische Pfarrbücherei Ellgau ein. Einzelne Teammitglieder stellten Neuerscheinungen vor und erzählten kurz den Inhalt des Buches. Bei einer Tasse Kaffee konnte nach Herzenslust in den Büchern geschmökert werden. Lesen bildet, Lesen vermittelt Wissen. Die katholische Pfarrbücherei Ellgau wird vom Michaelsbund unterstützt, aber auch die politische Gemeinde Ellgau ist ein großzügiger Gönner. So gibt es nicht nur aktuelle Bücher, Biografien und Bildbände, sondern auch aktuelle Zeitschriften, die ausgeliehen werden können. Auch für Kinder und Jugendliche steht eine stattliche Anzahl spannender und packender Bücher in den Regalen. Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag nach dem Gottesdienst.