Am 1. Adventssonntag: Adventssingen und Adventsmarkt in Ellgau

Ellgau: roguDas Ellgauer Adventssingen gibt es bereits so lange wie die „neue“ Ellgauer Kirche. Seit 23 Jahren zeichnet die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins für die Organisation und Durchführung des alljährlichen Adventskonzertes verantwortlich. Josefa Zwerger, die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, entbot ein Grußwort. Eine stimmungsvolle Stunde zu Beginn der adventlichen Tage ermöglichten Blechfrei, die Klarinettengruppe des Musikvereins Ellgau, der Kirchenchor Ellgau, das Vokalensemble Somesing und die Kinder-singgruppe des Obst- und Gartenbauvereins. Die Gruppe Blechfrei eröffnete das Adventskonzert mit „Auf dem Berge da gehet der Wind“, anschließend folgten „Für´s Gmüat“, eine Volksweise aus Salzburg und „Volksliedchen und Märchen“. Aus der Gegend zwischen Donauwörth und Dillingen kommen die sechs Sängerinnen und zwei Sänger des Vokalensembles Somesing. Unter der Leitung von Eva Horner zeigte die Gruppe, die auch Mitglieder der „PiccaDilly´s“ sind, ihr gesangliches Können, das von deutschen adventlichen Liedern über internationales Liedgut (beispielsweise „God so loved the world“ und „La nuit“) reichte. Josefine Stuhler leitete mit Adventsgedanken in den zweiten Teil des nachmittäglichen Konzertes über. Elke Eser an der Orgel und Christine Schmid, Querflöte sorgten für die musikalische Einleitung. Der zweite Teil wird alljährlich vom Kirchenchor Ellgau unter der Leitung von Konrad und Elke Eser gestaltet. „Öffnet die Tore“, „Hör in den Klang der Stille“ und „Seht das Wunder ist geschehen“ - so die gesanglichen Beiträge des Kirchenchores. Ihren ersten Auftritt unter der Leitung von Sabine Zwerger hatten die Kinder der Singgruppe des Obst- und Gartenbauvereins. Sie sangen aus vollen Kehlen „Im Advent, im Advent“ (Detlev Jöker) und Rolf Zuckowskis „……und Frieden für die Welt“. Beeindruckend endete das diesjährige Ellgauer Adventssingen mit dem „Adventsjodler“, gemeinsam gesungen vom Kirchenchor Ellgau und dem Vokalensemble Somesing, dirigiert von Eva Horner. Abschließend bedankte sich Kaplan Hrudaya für das gelungene Adventskonzert und wünschte allen Besuchern eine gesegnete Adventszeit. Anschließend luden verschiedene Organisationen auf dem Kirchenvorplatz zum Adventsmarkt ein. Die Pfarrbücherei veranstaltete einen Tag der offenen Tür und für Kinder gab es ein Bilderbuchkino. Passend zur Jahreszeit fing es beim Marktbesuch leicht zu schneien an.