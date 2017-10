"Alle Jahre wieder ....... Klassentreffen in Nordendorf"

Nordendorf: roguDie Geburtsjahrgänge 1937, 1938 und 1939 fanden sich zum Klassentreffen im Gasthof Miller in Nordendorf ein. Gerne schwelgte man in vergangenen Zeiten und bestaunte die zwischenzeitliche Entwicklung des Dorfes. Nach einem gemeinsamen Mittagstisch stand der Besuch der Frauenkirche in Ehingen auf dem etwas anderen „Stundenplan“. Nach einer musikalischen Einstimmung begeisterte Maria Drohner-Liepert die aufmerksam lauschenden Besucher mit ihrem Wissen über die Baugeschichte, die Innenausstattung des Gotteshauses während der verschiedenen Stilepochen und die wechselnden Besitzverhältnisse. Mehrere Mitglieder der Nordendorfer Fugger-Linie fanden in der Frauenkirche in Ehingen ihre letzte Ruhestätte. Auch die Legenden um die Frauenkirche wurden erwähnt, insbesondere die Erzählung über den Standort am Wasser. Bereichert mit viel Wissen ging es zurück in das Gasthaus Miller zu Kaffee und Kuchen und einigen amüsanten Beiträgen. Auch im kommenden Jahr soll ein Klassentreffen stattfinden. Die Organisation lag auch dieses Mal in den Händen von Johann Wiedemann, August Wiedemann, Klara Liepert, Franz Wippel und Anton Frey.