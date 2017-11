87 Jahre und kein bisschen müde ..........

Von Rosmarie GumppGersthofen: Mit seiner zehnköpfigen Band begeisterte der Vollblutmusiker Chris Barber das Gersthofer Publikum. Der Brite kam nach zweieinhalb Jahren wieder in die Stadthalle Gersthofen, inzwischen 87 Lenze „jung“ und immer noch mit ganz viel Musik im Blut. Die Musik ist sein Lebenselixier, deshalb ist ihm sein hohes Alter auch egal. Vor drei Jahren wurde Chris Barber mit dem German Jazz Trophy geehrt, was ihn sehr freute, aber noch lange nicht zur Ruhe kommen lässt. Er verweist auf eine 66-jährige Karriere als Posaunist und Bandleader. Der legendäre Jazz-Weltstar Chris Barber, geboren am 17. April 1930 in der englischen Grafschaft Hertfordshine als Donald Christopher Barber, agiert vokal und instrumental immer noch ungebrochen. Der Star verfügt über eine flexible Tenorstimme, seine Zugposaune bläst er weich und heftig zugleich. Sein Song „I can´t stop now“ macht es deutlich: Chris Barber kann und will das Leben auf der Bühne nicht aufgeben. Barber beherrscht neben der Posaune auch Geige, Bass und Saxophon. Er und seine Band zählten bereits in den 50er-Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Dixielandgruppen Europas mit New Orleanscher Jazzprägung. Auch noch heute bietet die Band Jazz und Swing vom Allerfeinsten. Während des Konzerts mischte die Band geschickt alte und neue Titel, kombinierte Temperament und Charme mit klassischen Jazz- und Bluestiteln und begeisterte das Publikum mit ihrer Spielfreude. Die zehn Musiker um den Weltstar Chris Barber sind allesamt nicht nur Solisten mit einer außergewöhnlichen Musikalität und einem verblüffenden Improvisationsreichtum, sondern auch Entertainer mit dem typisch britisch-distanzierten Humor. So boten sie Unterhaltung von Duke Ellington („Jubilee Stomp“), Sidney Bechet („Petit Fleur“), Bob Crosby („Big Noise from Winnetka“) bis hin zum Blues von Sonny Terry&Brownie McGhee Blues wie Miles Davis´“All Blues“. Eine großartige Unterhaltung für die begeisterten Fans, ein Abend voller aufregender und oft fesselnder Jazz- und Blues-Musik. Absolute Novitäten servierte der erfolgreiche „Ice-Cream-Dealer“ nicht mehr, aber man konnte mit dem 87jährigen Chris Barber eine unverwüstliche Legende erleben. Nach Aussagen bekannter Künstler wie Mick Jagger, George Harrison und John Mayall gilt Chris Barber als einer der Initiatoren und als inspirierender Geist der europäischen Jazz-, Rock- und Pop-Szene. In Gersthofen gab es nach über zwei Stunden Jazz-Genuss noch die Klassiker „Oh when the Saints go marchin on“ und „Ice-Cream“. Die begeisterte Zuhörerschaft dankte der „THE BIG CHRIS BARBER BAND“ mit langem Applaus und Standing Ovations. Am Ende eines langen Abends ließ es sich Chris Barber nicht nehmen, seine verkauften CD´s noch zu signieren.