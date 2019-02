200 Rosen am Valentinstag verschenkt

Meitingen: Am Valentinstag, dem Tag der Verliebten, schenkt man sich gerne Blumen. Seit Jahren besteht an der Mittelschule in Meitingen auch die Möglichkeit, einem lieben Menschen eine Rose zu schenken. Die Schülermitverantwortung organisierte unter der Regie von Verbindungslehrer Thomas Steiner eine Rosenaktion. Leon, Max und Finn, die Schülersprecher und Schüler der 8dM waren schwer beschäftigt, denn schließlich mussten die roten Herzen an die frisch gelieferten Rosen gehängt und vorher noch beschriftet werden. Der Empfänger sollte schließlich wissen, wer der Absender der ihm oder ihr zugedachten Rose war. Der Reinerlös von 115 Euro geht in diesem Jahr an die „Dachskinder e.V.“ in Meitingen. Dieser Verein stellte sich zur Aufgabe, den Aufbau einer Einrichtung für Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Angriff zu nehmen und Ansprechpartner für Familien rund um die Betreuung behinderter Kinder zu sein.