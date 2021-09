Ellgau: rogu„Toleranz schafft Freundschaft“ – so lautete das Motto des Kindergottesdienstes, zu dem die verantwortlichen Leiterinnen Gundula Thalhofer, Claudia Jung und Simone Götzfried in die Ellgauer St. Ulrichskirche einluden. Immer wieder wurden die Kinder und ihre Begleitung zum aktiven Mitsingen und Mitmachen eingeladen. Das Buch „Ein Ball für alle“ von Brigitte Weninger bildete dieses Mal den Schwerpunkt der kirchlichen Feier. Die Hauptdarsteller des Buches sind alles Tiere, die Stärken und Schwächen haben. Das Resümee der Geschichte wurde mit den Kindern verständlich erarbeitet, denn „wenn wir alle den anderen in seiner Person mit all seinen Stärken und Schwächen so akzeptieren wie er ist, dann können wir zu einer guten Gemeinschaft werden und wir werden viele schöne Dinge zusammen im Kindergarten oder in der Schule erleben.“ In den Fürbitten vertrauten sich die Kinder Gott an, das Vater unser wurde mit Gesten gebetet. Gundula Thalhofer begleitete die Lieder des Gottesdienstes auf dem Keyboard. Diakon Michael Ey spendete den Segen.