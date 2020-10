Ellgau: roguAm letzten Sonntag im Oktober feierten die Katholiken unter dem Motto „Selig, die Frieden stiften und Solidarität leben“ den Weltmissionssonntag. Die Kollekte ging in diesem Jahr an die Frauen und Männer, die an den stärksten benachteiligten Regionen der Welt sich aller Formen materieller und spiritueller Not annehmen. Heuer ging der Blick der Gläubigen nach Westafrika, denn diese Region zählt zu den ärmsten Gebieten der Erde. Westafrikanische Kirchen setzen sich durch interreligiöse Zusammenarbeit gegen den Missbrauch von Religion ein. Sie unterstützen, dass Konfliktparteien aufeinander zugehen und miteinander sprechen. In den Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf gab es an diesem Tag gestaltete Elemente. Nach der feierlichen Eucharistie gab es - natürlich unter den derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln – in Nordendorf, Ehingen und Ellgau das Angebot, Waren aus fairem Handel käuflich zu erwerben. Durch den Kauf fair gehandelter Produkte werden die Erzeuger unterstützt.