Palmsonntag - die Karwoche beginnt

Die gläubige Gemeinde traf sich zu Beginn der feierlichen Eucharistie am Palmsonntag in der Gartenstraße. Pater Norman segnete die mitgebrachten Palmzweige und erinnerte bei einem kurzen Predigtgespräch mit dem Kommunionkindern an die Situation von damals. „Die Menschen jubelten Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem mit Palmzweigen zu, sie breiteten sogar auf der Straße ihre Kleider aus; wenige Tage später schlugen sie ihn ans Kreuz“. Während der Prozession in das Gotteshaus erklangen die Christusrufe. Beim Gottesdienst wurde auch die Leidensgeschichte vorgetragen. Pater Norman: „Gehen wir mit Christus durch diese Karwoche, gehen wir mit ihm durch Leid und Tod. Am Ende steht der Sieg des Lebens über den Tod“.