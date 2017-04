OSTERN 2017 in Ellgau

Preis dem TodesüberwinderIm Exultet der Osternachtbesingen wir den erhabenen Sieger,der die Ketten des Todesfür immer zerbrochen hat.Das österliche Hallelujaerklingt und hallt in aller Weltals Ruf der Befreiung und Freude,des Jubels und des Sieges.In all unseren Osterliedernertönt der vielstimmige Lobpreisder neuen Schöpfung, die wirgeworden sind durch Christus.Darum lassen wir überallösterliche Triumphgesänge erschallen,um den Auferstandenen in unserer Mittezu grüßen, zu ehren und zu feiern.Seine Ostergeschenke für uns sind:- seine Nähe, die ER uns schenkt,- sein Atem, den ER uns einhaucht,- sein Trost, den ER uns ins Herz legt,- sein Sieg, den ER mit uns teilt,- sein Friede, den ER uns verspricht.(Paul Weismantel in: Mut zum Leben, Fastenkalender 2017, Gedanken zum Ostersonntag, 16. April 2017)