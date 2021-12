Maria, Gottes Erwählte

Am Fest Maria Empfängnis, das die Kirche am 08. Dezember feiert, fand in der Ellgauer St. Ulrichskirche eine adventliche Andacht für Senioren statt. Corona bedingt konnte auch heuer zu keinem Seniorennachmittag in das Gasthaus „Zum Floß“ eingeladen werden. Die Wortgottesleiter Simone Götzfried und Rosmarie Gumpp gestalteten die Adventsandacht. Das Geheimnis des heutigen Festes ist nicht, dass Maria vom Engel eine Botschaft empfangen hat. Das feiern wir am Fest „Mariä Verkündigung“. Heute denken wir daran, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Lebens von Gott auserwählt war, die Mutter des Erlösers zu werden. Ihr wurde das große Geschenk zuteil, ohne Erbsünde zu leben. Das heutige Fest hat die einzigartige Beziehung Gottes zu Maria aus Nazareth, die er erwählt hat die Mutter seines Sohnes zu werden, zum Inhalt. Es ist das Fest der Erwählung Mariens.Organistin Elke Eser begleitete die gesungenen Lieder auf der Orgel. Für alle Mitfeiernden hatte Susanne Hurler mit ihrer Mädchengruppe „Kirchenmäuse“ Päckchen mit Tee, einem Teelicht, einer Geschichte, einem Stern und der Aufschrift „15 Minuten Weihnachten“ liebevoll gepackt. Die Seniorinnen und Senioren, die trotz des Schneetreibens gekommen waren, freuten sich über die adventliche Aufmerksamkeit.