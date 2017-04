Pater Norman feierte mit vielen Gläubigen die Karfreitagsliturgie in der St. Ulrichskirche. Der Kirchenchor unter Leitung von Konrad und Elke Eser gestaltete die Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi musikalisch, im Zentrum stand die gesungene Leidensgeschichte. Bei der Kreuzverehrung konnten die Mitfeiernden - auch die Kommunionkinder – eine Rose beim Kreuz ablegen. In seiner Ansprache ging Pater Norman auf das Leiden Jesu Christi ein, an dessen Ende jedoch der Sieg des Lebens über den Tod stehen wird. Mesnerin Simone Götzfried hatte in der Kapelle das heilige Grab aufgebahrt. Dort konnte der Einzelne im stillen Gebet verweilen. Die Ellgauer Ministranten rätschten bereits am Karfreitag und werden auch noch am Karsamstag rätschend durch das Dorf fahren. Die Spenden für dieses Engagement der „aktion hoffnung“ im Bistum Augsburg fließen in ein Schulprojekt im Libanon für syrische Flüchtlingskinder.