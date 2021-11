Ellgau: rogu„Jesus euer Freund und Hirte“ – so lautete das Thema der Andacht am unterrichtsfreien Buß- und Bettag in der Ellgauer St. Ulrichskirche. Ein Vorbereitungsteam um Sonja Schafnitzel und Elisabeth Wagner-Engert bereitet schon seit vielen Jahren für diesen Tag einen Kinderbibeltag in der Mehrzweckhalle und Schule vor – aber auch heuer war es wieder anders. Der Kinderbibeltag musste Corona-bedingt abgesagt werden. Pfarrer Norman feierte mit den Verantwortlichen die Wort-Gottes-Feier. Kinder und Jugendliche trugen die Kyrierufe, die Fürbitten und ein Dankgebet vor. Sonja Schafnitzel: „ Jesus ist immer unser Freund und er ist der gute Hirte, der uns behütet und gut auf uns aufpasst“. Elisabeth Wagner-Engert erzählte die Geschichte „Eine Wiese für alle“, untermalt mit bunten Bildern. Begeistert brachten sich die Kinder mit eigenen Beiträgen ein. Silke Hirschbeck und ihre Gruppe zeichneten für die musikalische Umrahmung der Andacht verantwortlich. Bis zum 1. Adventssonntag kann eine Fotoausstellung in der Kirche angeschaut werden, die Szenen aus den Kinder- und Jugendbibeltagen – angefangen im Jahr 2003 – zeigen. Die Andacht fand unter Coronauflagen statt. Zum Abschied durfte jedes Kind ein Bastelset mit nach Hause nehmen. Hergestellt soll ein Schaf werden – passend zum Thema „Jesus euer Freund und Hirte“. Auf einem Tisch in der Kirche, der eine Wiese darstellen soll, dürfen die Kinder ihre Schafe mitbringen. Der gute Hirte wartet bereits auf sie.