In St. Ulrich begleitet eine Adventswurzel durch die stille Zeit

In diesem Jahr begleitet in der Ellgauer Ulrichskirche eine Adventswurzel durch die Wochen des Advents. Mesnerin Simone Götzfried reinigte und schmückte die Wurzel, Susanne Hurler gestaltete die Kerzen. Eigentlich ist der Adventskranz das christliche Symbol der Vorfreude auf die Geburt Jesus Christi. Die Kerzen am Adventskranz verkürzen die Zeit ab Adventsbeginn bis zum Heiligen Abend. Im Jahr 2020 verlief vieles anders, als wir es uns vorgestellt hätten. Corona veränderte unser Leben und wir mussten Einschränkungen akzeptieren zu unserem eigenen Schutz und zum Schutze der Mitmenschen. So passt die verworrene, knorrige Wurzel sehr gut in die momentane Zeit. Die Botschaft von Weihnachten bleibt gleich. So bereitet uns die Wurzel mit ihren vier Kerzen auf die Geburt des Herrn Jesus Christus vor. Auch die Adventswurzel – nicht nur der Kranz – steht für Licht, Hoffnung, Liebe und Zuversicht. Diese Werte sind in dieser angstvollen Zeit besonders wichtig