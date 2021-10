In Christkönig wurde Erntedank gefeiert

Der Erntedankaltar in der Nordendorfer Christkönigskirche wurde auch in diesem Jahr wieder liebevoll von Mesnerin Martina Schmid-Dima und der Familie Grundgeir gestaltet. Den Mittelpunkt bildet ein Leiterwagen mit einem Strohballen und verschiedenen Ähren, auf denen das Brot (eine Spende der Bäckerei Liepert) liegt. Umgeben ist der Wagen von einem Butterfass, einer Milchkanne, einem Sauerkrautfass mit Hobel, ausgeschmückt mit Hopfen und Hagebutten. Das Erntedankfest soll die Menschen daran erinnern, dass Gott der Geber aller Gaben ist. Kaplan Sanoj verwies in seiner Ansprache darauf, nicht nur für die tägliche Nahrung dankbar zu sein, sondern auch für alles Gute, das dem Menschen im Leben widerfährt. Am Erntedanksonntag wurden in Nordendorf die neuen Ministranten Jonathan Liepert und Franjo Braun in die Schar der Messdiener aufgenommen. Kein Ministrant gab in diesem Jahr seinen Dienst auf.