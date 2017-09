Im Kirchen-Café

Ellgau: roguAm zweiten Sonntag im September stellten sich Kaplan Hrudaya Raj Gade und die Gemeindereferentin Batistina Pavic während des Gottesdienstes in St. Ulrich vor. Kaplan Hrudaya wird in den Gemeinden der neuen Pfarreiengemeinschaft Nordendorf – Westendorf den leitenden Pfarrer Pater Norman im seelsorgerischen Dienst unterstützen. Batistina Pavic übernimmt als Gemeindereferentin pastorale Aufgaben. Nach der feierlichen Eucharistie boten Daniela und Simon Malik Waren aus fairem Handel an. Ebenso bestand die Möglichkeit, dem Kirchen-Café im 1. Stock des Pfarrheimes einen Besuch abzustatten. Das Organisationsteam Gabi und Walter Bobinger sowie Elvira Schombacher hatte die Tische liebevoll mit Sonnenblumen und Plätzchen dekoriert. Vielen Besuchern mundete der heiße Kaffee oder die Tasse Cappuccino. Ebenso konnten sich die Besucher bei Susanne Hurler mit Lesestoff aus der Pfarrbücherei eindecken.