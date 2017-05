Westendorf: roguAlljährlich beteiligt sich die Ortsgruppe des Katholischen Deutschen Frauenbundes Westendorf am Weihnachtsbasar. Ein Teil des Erlöses wird an eine soziale Einrichtung überwiesen. Bereits im Jahre 2016 erfreuten die Damen mit einer Spende von 350 Euro an den Verein für Ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung. In diesem Jahr überreichte eine Abordnung bei der Jahreshauptversammlung an den Vorsitzenden des Ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung Helmut Wech die stolze Summe von 400 Euro. „Wir werden dafür sicher die richtige Verwendung finden“, so Helmut Wech, der sich für die großzügige Spende bedankte.