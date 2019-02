Gregor Lindenmayr verabschiedet

Ellgau: roguGregor Lindenmayr gehörte 18 Jahre lang der Kirchenverwaltung von St. Ulrich in Ellgau an. Am Ende der sonntäglichen Eucharistie überreichte ihm Kirchenpfleger Martin Koch eine Urkunde des Bistums Augsburg sowie ein Fotobuch des Ellgauer Gotteshauses, das von Christine Gumpp gestaltet und beschafft wurde. In seiner Laudatio würdigte der Kirchenpfleger die vielseitigen Verdienste Gregor Lindenmayrs in den vergangenen 18 Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. So war er beispielsweise Mitglied im Orgelbau-Ausschuss, war immer da, wenn es um Reparaturarbeiten in und um die Kirche ging, bereitete den Grasteppich für die Fronleichnamsprozessionen vor und war als Himmelträger aktiv, arbeitete bei der Erstellung eines Kooperationsvertrages für die Katholische öffentliche Bücherei zwischen der Katholischen Kirchenstiftung und der politischen Gemeinde mit, war beteiligt bei der Renovierung des Deckenbildes in der Ellgauer Kapelle (alte Kirche) oder war beratend zur Seite, als es um die Anschaffung des Evangeliarpultes mit Prozessionsleuchtern und den Kauf des Osterkerzenleuchters ging. „Lieber Gregor, die Liste deiner Verdienste wäre noch viel länger. Ein herzliches Vergelt´s Gott für dein langjähriges Mitwirken“, so Kirchenpfleger Martin Koch. Die Gottesdienstbesucher dankten mit einem kräftigen Beifall. Gregor Lindenmayr kandidierte im November nicht mehr bei den Kirchenverwaltungswahlen. Sein Nachfolger wurde Peter Weber.