Ellgau: rogu„Gott schaut in dein Herz“ – so lautete das Thema der Andacht am unterrichtsfreien Buß- und Bettag in der Ellgauer St. Ulrichskirche. Ein Vorbereitungsteam um Sonja Schafnitzel bereitete in den letzten 12 Jahren für diesen Tag einen Kinderbibeltag in der Ellgauer Mehrzweckhalle und Schule vor – heuer war alles anders. Umso erfreuter waren die Organisatorinnen Elisabeth Wagner-Engert und Sonja Schafnitzel, dass sehr viele Kinder mit ihren Eltern aus der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf zur Andacht kamen. Selbstverständlich wurden im Gotteshaus die Corona-Auflagen befolgt. „Wenn sich Dinge ändern, ist es besonders wertvoll, auf Gott zu vertrauen. Öffnen wir unser Herz für seine Liebe und Gegenwart. Gott kann in unser Herz schauen. Er sagt immer Ja zu uns“, so Sonja Schafnitzel bei ihrer Begrüßung. Kaplan Sanoj feierte zusammen mit den beiden Verantwortlichen die Wort-Gottes-Feier. Kinder und Jugendliche trugen die Kyrierufe, die Fürbitten und ein Dankgebet vor. Silke und Matthias Hirschbeck zeichneten für die musikalische Umrahmung der Andacht verantwortlich. Mesnerin Simone Götzfried gestaltete eine schöne Kerze, angelehnt an das Buch „Duhuu? Hast du mich lieb?“ von Gabi Kreslehner und Illustrationen von Verena Ballhaus. In einem kleinen szenischen Spiel wurde den Kindern verdeutlicht, dass Gott sie immer liebt, dass Gott in ihre Herzen sieht. „Gott kennt dich, er nimmt dich genauso wie du bist – in allen Lebenslagen“, so Elisabeth Wagner-Engert in ihrer Auslegung. Zum Schluss durfte sich noch jedes Kind eine Erinnerungskarte an diese besondere Feier mit nach Hause nehmen. Zeitgleich fand diese Andacht auch in St. Georg in Westendorf statt