Gemeinsamer Emmaus-Gang am Ostermontag

Das Evangelium des Ostermontags wörtlich genommen haben heuer die Gläubigen aus der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf: Gemeinsam konnten Jung und Alt an mehreren Stationen das Emmaus-Evangelium anschaulich erleben. Der Weg führte von Nordendorf über einen Feldweg nach Westendorf zur Pfarrkirche St. Georg. „Auf dem Weg sein“, „Blind sein“, „Begegnen und begreifen“, „Brechen des Brotes“ – die emotionale Reise der Jünger führt von Verzweiflung und Niedergeschlagenheit über das gemeinschaftliche Gespräch hin zum Stauen und Erkennen im gemeinsamen Brechen des Brotes.Die Idee zum Emmausgang entstand bereits vor Ostern 2020, musste aber aufgrund des Pandemiegeschehens abgesagt werden. Da es die geltenden Abstands- und Hygieneregeln heuer erlaubten, wurde das Konzept vom Vorbereitungsteam erneut aufgegriffen. So wurden die Texte der einzelnen Stationen von verschiedenen Teams aus der Pfarreiengemeinschaft vorbereitet und überarbeitet. Den Zug führten Ministranten aus Nordendorf und Westendorf gemeinsam mit Kaplan Sanoj und Diakon Ey an. Zahlreiche Gläubige aus allen Pfarreien der PG schlossen sich dem Zug an, darunter auch viele Kinder.Um das Evangelium besonders anschaulich darzustellen, wurden einzelne Szenen daraus schauspielerisch umgesetzt. Impulse, Bibeltexte und Lieder umrahmten den gemeinsamen Weg. Dieser mündete in die gemeinsame Eucharistiefeier auf dem Kirchhof vor der Mariengrotte.Rund um die Kirche waren bereits bunte Ostereier versteckt, welche die Kinder nach dem Gottesdienst suchen durften.Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen unseres Emmausgangs beigetragen haben. Ein besonderes Dankeschön gilt Pfarrer Norman, auf dessen Initiative der Emmausgang in unserer Pfarreiengemeinschaft erstmals stattfinden konnte.Text: Elisabeth, Maria und Franziska ZwergerFotos: Stefan Binger, Heidi Endres, Johanna Zwerger, Rosmarie Gumpp