Fronleichnam - Das Fest vom Leib des Herrn

Die Katholiken feierten das Fest Fronleichnam. Als dieses vor über 700 Jahren entstand, bedeutete Fron „Herr“ und Leichnam einfach „Leib“. Also bedeutete das Wort Fronleichnam damals „Leib des Herrn“. In der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf entfielen Corona-bedingt auch in diesem Jahr die Fronleichnamsprozessionen. In Ellgau feierte Kaplan Solomon Essiet die Eucharistie zum Hochfest Fronleichnam. In seiner Predigt verwies der junge Geistliche darauf, dass wir einen Platz zum Auftanken brauchen. Dies kann im Gebet vor dem Allerheiligsten in der Kirche sein. Am Ende des Gottesdienstes wurde der Leib Christi in die Monstranz gesetzt, es fand eine kurze Anbetung statt und anschließend ging Kaplan Solomon in den Kirchhof, um den Segen in alle vier Himmelsrichtungen zu geben. Gleich darauf empfingen die Mitfeiernden im Gotteshaus den eucharistischen Segen. An vier Altären – Kirche St. Ulrich, bei Familie Anton Wagner, bei Familie Ulrich Schädle und bei Familie Xaver Steppich – liegen Texte, die zu einer persönlichen Fronleichnamsprozession einladen. Der Pfarrgemeinderat Ellgau lädt zu diesem individuellen Rundgang ein. Den Marienaltar in der Kirche St. Ulrich gestaltete Susanne Hurler mit ihrer Mädchengruppe. Das persönliche Gebet zu Fronleichnam ist innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf auch in Westendorf möglich.