Eine Palmprozession mit zwei Eseln

Der Sonntag vor Ostern wird in den christlichen Kirchen als Palmsonntag gefeiert. Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein und das Volk begrüßt ihn mit Palmzweigen. Gleich zwei Esel kamen am Palmsonntag in St. Ulrich in Ellgau, um an den Einzug Jesu zu erinnern. Kaplan Sanoj begrüßte die Erstkommunionkinder mit ihren Palmbuschen im Kirchhof und zog in einer Prozession nur mit den diesjährigen Kommunionkindern in das Gotteshaus hinein. Die mitfeiernde Gemeinde hatte sich bereits in der Kirche versammelt. Am Palmsonntag wird auch die Leidensgeschichte Jesu vorgetragen. Nach der feierlichen Eucharistie konnten Waren aus fairem Handel käuflich erworben werden. Nach langer Zeit fand auch das Kirchencafé wieder statt – im Freien und unter Einhaltung der empfohlenen Coronaregeln.