Eine lustige Hühnerschar

Meitingen: roguUnter der Anleitung von Fachoberlehrerin Renate Grundgeir gestalteten die Fünftklässler im Fach WtG (= Werken und textiles Gestalten)eine bunte Hühnerschar. Anfangs mussten die Schüler Draht in einer bestimmten Länge zurechtschneiden, durch Flechten miteinander verbinden, damit die Beine der Hühner entstehen konnten. Anschließend wurden die Beine in Styroporeier gesteckt und durch geschicktes Biegen konnten die Beine gebogen werden, so dass das Huhn laufen, stehen oder picken konnte. Nach dem aufwändigen Arbeitsschritt Gipsen konnten die Tierchen individuell bunt bemalt werden. Lehrerin Renate Grundgeir informierte die Kinder aber auch über Wissenswertes zum Thema „Huhn“, interessierte Schüler konnten sich an einem Quiz beteiligen oder den Aufbau eines Hühnereies kennenlernen.