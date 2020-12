Eine Frau mit einem großen Herzen

Die Ellgauerin Marion Schmid sorgt seit vielen Jahren engagiert dafür, dass Menschen in Afrika mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. In liebevoller Handarbeit stellt sie Engel-Charms und Herzchenanhänger her und trägt die Materialkosten selbst. Viele Geschäfte mussten wegen Corona schließen, in denen Marion Schmid ihre kleinen Kunstwerke gegen eine Spende anbot. Ganz aktuell stehen ihre „Botschafter für eine gute Sache“ – so bezeichnet sie ihre Engel- und Herzanhänger – in der Bäckerei Robert Hierl in Nordendorf. Wer mehr über die Arbeit von Marion Schmid wissen will, findet Auskunft unter www.rainbowstiftung.de