Ein Kreuz zum Muttertag

Meitingen: Nadine Pfiffner, pastorale Mitarbeiterin in der Pfarreiengemeinschaft Meitingen und Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir forderten in einem Brief die diesjährigen Erstkommunionkinder zur Gestaltung von Holzkreuzen für die Bewohnerinnen der Meitinger Seniorenheime auf. Da die Aktion auf breites Interesse stieß, wurde sie auf alle Kinder und Jugendlichen in der Pfarreiengemeinschaft Meitingen ausgeweitet. Über 100 Holzkreuze wurden angefordert, bei deren Gestaltung den jungen Künstlern jegliche kreative Freiheit offenstand. Viele schöne, individuell gestaltete Kreuze wurden rechtzeitig im Pfarrbüro abgegeben, liebevoll in kleine Stofftaschen verpackt und mit einem Muttertagsgruß der Pfarrei versehen. Manche Kinder legten zu ihrem gestalteten Kreuz auch noch einen „persönlichen“ Muttertagsbrief bei und einzelne konnten sich schon über eine Antwort der „Oma“ aus dem Heim freuen. Rechtzeitig zum Muttertag überbrachten Nadine Pfiffner und Christoph Stiglmeir die kleinen Präsente an die Bewohnerinnen des Johannesheimes und des St. Martha-Heimes. Im Johannesheim begrüßten Pflegedienstleiterin Manuela Vöst und der Heimbeirat die Gäste, im St.-Martha-Heim war es Geschäftsführer Jürgen Werner. Für die Bewohner der Meitinger Senioreneinrichtungen waren die Kreuze zum Muttertag ein besonders schönes Zeichen der Wertschätzung.