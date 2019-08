Die Sanierungsarbeiten an und in der Kirche gehen weiter

Nordendorf: rogu„Die Sanierungsarbeiten an der Außenfassade der Kirche und am Turm sind abgeschlossen“, so Kirchenpfleger Anton Würfel. Seit einigen Monaten laufen dringend notwendige Sanierungsarbeiten am und im Nordendorfer Gotteshaus Christkönig. Zwischenzeitlich wurde das Gerüst am Langhaus der Kirche abgebaut und wenn das Taubenschutzgitter an den Schallaustritten am Turm montiert ist, werden auch die restaurierten Ziffernblätter der Turmuhr wieder montiert und das Gerüst abgebaut. Die Prophetenfenster sind außen gereinigt, in den nächsten Tagen steht die Innenreinigung an. Dabei werden auch die nötigen Sicherungsarbeiten gegen das Ausfallen der Glasteile durchgeführt. Anschließend wird auch das aufgebaute Gerüst aus dem Innenraum verschwinden. Kirchenpfleger Anton Würfel erzählt weiter, dass die Sanierung der Regenwasserschächte und der Abwasserleitungen im Außenbereich noch anstehen. Zurzeit laufen die Ausschreibungen für die Elektroanlagen, die Lüftung und die neue Heizung. Anton Würfel: „Da die Auftragsbücher der Firmen sehr voll sind, ist es schwierig, geeignete Firmen zu finden. Deshalb ist nicht bekannt, wann wir mit den Arbeiten beginnen können“. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf insgesamt 829 000 Euro. Die Diözese Augsburg bezuschusst die Sanierungsarbeiten des Nordendorfer Gotteshauses mit 525 000 Euro, der Obolus der Gemeinde Nordendorf beträgt 6000 Euro. In der Kirche informiert ein aufgebautes Spendenbarometer über den aktuellen Stand, der sich zurzeit bei knapp 8000 Euro befindet. Die Pfarrgemeinde müsste allerdings 45 000 Euro aufbringen, an Eigenkapital werden für das wichtige Bauvorhaben 258 000 Euro eingebracht. Kirchenpfleger Anton Würfel: „Unsere Kirche braucht Sie, damit sie wieder in ihrem ganzen Glanz erstrahlen kann.“