Der fünfte Brunnen wird gebaut

Von Rosmarie GumppEllgau: Marion Schmid will, dass „eine gute Sache zu möglichst vielen Menschen gelangt“. Was meint die engagierte Ellgauerin damit? Im Jahre 2014 gründete sie unter dem Dach von World Vision ihre eigene Stiftung. Mit dem Erlös will sie helfen, dass Brunnen für die Ärmsten auf der Welt gebohrt werden und auch diese Menschen Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Vier Brunnenprojekte sind fertiggestellt und finanziert. „Zurzeit wird am Projekt Nummer fünf gearbeitet“, erzählt Marion Schmid stolz. Zur Finanzierung bastelte sie auch in diesem Jahr ihre beliebten Rainbow-Engel und Rainbow-Herzen, deren Materialkosten sie selbst trägt und die sie als „gute Sache“ zu vielen Menschen bringen will. Sie berichtet, dass sie in diesem Jahr edler geworden sind, denn sie kleiden sich nicht mehr in ein Gewand aus Glasperlen, sondern sind in Edelsteine gehüllt. Amethyst (fördert die Konzentration), Türkis (verleiht Kraft), Hämatit (spendet Mut und schenkt Lebensfreude), Rosenquarz (Heilstein für das Herz) und Onyx (steigert das Selbstbewusstsein und die Lebensfreude) verschönern nun die Rainbow-Engel mit Herzflügel, die als Schlüssel- und Taschenanhänger mit Ringkarabiner ab sofort im Buchladen Elke Eser in der Schlossstraße in Meitingen käuflich zu erwerben gibt. Dort findet der Käufer auch Anhänger mit einem kleinen Holzherz, ergänzt durch einen Flügel. Marion Schmid hofft, dass sich für ihre selbst gefertigten kleinen Kunstwerke viele Interessenten finden, um ihr fünftes Brunnenprojekt zu finanzieren. Dieses entsteht zurzeit in Rukoma im Nordwesten von Tansania. In der hügeligen waldigen Gegend herrscht subtropisches Klima, das gut für die Landwirtschaft ist. Aufgrund veralteter Anbaumethoden sind viele Familien dennoch sehr arm, Wasserknappheit ist ein großes Thema. Die meisten Flüsse sind ausgetrocknet. Das Wasser ist schmutzig und wird von Nutztieren mit verwendet. Dies kann vor allem für Kinder lebensgefährlich werden. Marion Schmid: „Mit den Brunnen und Wassertanks soll den Menschen dort Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht und die Lebensqualität deutlich verbessert werden“. Sie freut sich, wenn ihre Rainbow-Engel und Rainbow-Herzen für eine Spende von 5 Euro/Stück zu vielen Unterstützern kommen dürfen.Verkauf bei: Buchladen Elke Eser, Schlossstraße 2A, 86405 Meitingen.