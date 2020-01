Den älteren Menschen eine große Freude bereitet

Mit ihrer Lehrerin Simone Möckl machten sich 35 Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu den älteren Menschen in das St. Marthaheim und in die Sozialstation am Laubenbach in Meitingen. Mit dabei waren auch die Musikerinnen und Musiker der Bläsergruppe, die das ganze Jahr über von der engagierten Lehrkraft unterrichtet werden. Die Buben und Mädchen hatten für ihre Auftritte fleißigst geübt. Mit ihren musikalischen Darbietungen, den vorgetragenen Gedichten und den gelesenen Geschichten bereiteten sie den Bewohnern der beiden Meitinger Einrichtungen eine große Freude und ernteten dafür kräftigen Applaus. Gerne sangen die Seniorinnen und Senioren auch bei bekannteren Liedern mit. Die Buben und Mädchen wurden mit entsprechend Süßigkeiten für ihr soziales Engagement belohnt. Wieder zurück in der Schule überraschte die Gruppe mit einer kleinen musikalischen Einlage die „Chefetage“ mit Rektor Peter Reithmeir, Konrektor Andreas Tepper und Sekretärin Christine Rieser. „Für die Schülerinnen und Schüler waren die Auftritte bei den Senioren eine wichtige Erfahrung und sie wünschen sich, dass wir sie bald wieder einmal besuchen kommen“, so die engagierte Pädagogin.