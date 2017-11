Das Ellgauer Gotteshaus feiert Geburtstag

Vor 23 Jahren war in Ellgau KirchweiheEllgau: roguDer 13. November 1994 wird vielen Ellgauern im Gedächtnis bleiben. Nach vierjähriger Bauphase wurde die neue St. Ulrichskirche durch den damaligen Bischof Dr. Viktor Josef Dammertz geweiht. Mit dem neuen Ellgauer Gotteshaus ist der Name Hermann-Josef Lampart eng verbunden. Geistlicher Rat i.R. Hermann-Josef Lampart war von 1988 bis 2000 Pfarrer in Nordendorf und Ellgau. Er war einer der Hauptorganisatoren des Ellgauer Kirchbaus. Und so ließ es sich der inzwischen 89-jährige Geistliche nicht nehmen, am Sonntag vor dem 23. Weihejubiläum in St. Ulrich die Eucharistie in „seiner“ Kirche zu feiern zusammen mit Prälat i.R. Dr. Dietmar Bernt. Beide Priester verbringen in der Zwischenzeit ihren Lebensabend bei den barmherzigen Schwestern in Augsburg-Göggingen. „Sie wissen, dass es mich immer wieder in Ihre Kirche herzieht. Bleiben Sie Ihrer Kirche treu, nicht nur dem Gebäude sondern der Gemeinschaft, dass wir alle zusammen lebendige Steine werden,“ so Geistlicher Rat i.R. Hermann-Josef Lampart. Der Kirchenchor unter Elke und Konrad Eser umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Gerne suchten beide Priester nach dem Gottesdienst das persönliche Gespräch mit den Mitfeiernden beim Kirchencafé.