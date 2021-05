Danke, Mama ...

Ellgau: roguGut besucht war am Muttertag der Familiengottesdienst in St. Ulrich in Ellgau. Das Vorbereitungsteam Bettina Dittrich, Marianne Wagner und Ombeline Monfroy setzte den Schwerpunkt an diesem Sonntag den Müttern. Kinder und Jugendliche trugen die Kyrierufe, die Lesung und die Fürbitten vor. Bettina Dittrich las am Ende des Gottesdienstes eine Meditation. Ombeline Monfroy und Elisabeth Wagner-Engert eröffneten mit Gedanken, was eine Mutter ausmache. In seiner Ansprache erzählte Kaplan Sanoj von einem Kind, das geboren werden wollte, jedoch ein bisschen Angst hatte, vor dem, was kommen mag. Gott tröstete das Ungeborene und sagte zu ihm: „Ich stelle dir einen Engel zur Seite. Dieser Engel trägt den Namen Mama“. Schöner kann die Mutter gar nicht beschrieben werden, denn sie ist immer da, wenn sie gebraucht wird, tröstet, heilt, erzählt und hilft. Eine Abordnung des Kirchenchores unter der Leitung von Konrad Eser gestaltete mit passenden Liedern die feierliche Eucharistie. Kantorin Adelinde Rößner sang ein wunderbares Marienlied, begleitet von Elke Eser an der Orgel. Elisabeth Wagner-Engert hatte für die Kinder ein Mitbringsel für die Mütter gebastelt. Die Kinder können ihre Familie aufmalen und bunt ausgestalten – ein schönes Geschenk für die Mama. Susanne Hurler überraschte die anwesenden Mütter mit einer selbst gegossenen und liebevoll gestaltete Kerze, die sie zusammen mit ihrer Mädchengruppe erstellt hatte. Die Ellgauer Ministranten malten große Plakate zum Thema „Muttertag“ und „Frühling“ und hängten sie an die Kirchenmauer. Elisabeth Wagner-Engert bedankte sich am Ende der sonntäglichen Eucharistie bei allen, die in irgendeiner Art und Weise zum Gelingen dieses schönen Gottesdienstes beigetragen haben.