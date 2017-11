Anzeige

Am 1. Adventssonntag: Adventssingen und Adventsmarkt in Ellgau

Adventssingen mit Basar in Ellgau

Am ersten Adventssonntag, 03. Dezember 2017 findet um 15:00 Uhr in der Ellgauer St. Ulrichskirche das Adventssingen statt. Mitwirkende sind der Kirchenchor Ellgau, „Blechfrei“, die Klarinettengruppe des Musikvereins Ellgau, das Vokalensemble Somesing und die Kinder-Singgruppe des Obst- und Gartenbauvereins Ellgau. Ab 13:30 Uhr wird im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Kaffee und Kuchen serviert. Auch heuer findet nach dem Adventskonzert auf dem Kirchenvorplatz ein Adventsmarkt statt, bei dem verschiedene Vereine adventliche und weihnachtliche Geschenkartikel anbieten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Bücherei lädt zu einem Tag der offenen Tür ein und für Kinder gibt es ein Bilderbuchkino zu bestaunen. Die Vorstandschaft des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins unter Leitung von Josefa Zwerger zeichnet auch in diesem Jahr für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung des Adventssingens als auch des Adventsmarktes verantwortlich.

