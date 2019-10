"Alle Jahre wieder..... zum Klassentreffen"

Nordendorf: roguKlara Liepert, August Wiedemann, Johann Wiedemann, Franz Wippel und Anton Frey waren auch dieses Mal wieder die Organisatoren des jährlich stattfindenden Klassentreffens der Jahrgänge 1937, 1938 und 1939 in Nordendorf. Gedacht wurde der verstorbenen Mitschüler, Lehrkräfte und des zwischenzeitlich auch verstorbenen langjährigen Gastwirts. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Gasthof Miller stand eine Rundfahrt durch das Dorf an. Informiert wurde dabei über die Entwicklung des Gewerbegebietes und der angesiedelten Betriebe, über die Baugebiete im südlichen Ortsbereich und die geplanten weiteren Wohnbauflächen. Das besondere Interesse galt anschließend den Überlegungen zum Hochwasserschutz. Die vom Wasserwirtschaftsamt und der Gemeinde angedachten Varianten wurden anhand von Plänen dargestellt und erläutert. Lebhaft diskutiert wurden die früheren Überschwemmungen durch die Schmutter und welches besondere Ereignis dies gerade für die Schuljugend war. Zurück in der Gaststätte warteten bereits Kaffee und Kuchen sowie ein Beitrag von Werner Singer über die wechselnden Gedanken und Wünsche zu einem Klassentreffen über Jahrzehnte hinweg. Kommendes Jahr wollen sich alle wieder in Nordendorf treffen.