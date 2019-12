Stolz zeigt Helga Kolb den symbolischen Scheck über 500 Euro für den „Bunten Kreis“ in Augsburg. Sie und ihr Mann Erich sind die Besitzer der Ellgauer Paint Horse Ranch. Schon seit mehreren Jahren öffnet sich traditionsgemäß das Adventsfenster am dritten Adventssonntag auf der Ranch des Ehepaares. Viele Besucher kommen, sehen und staunen über das liebevoll adventliche Ambiente. Um die aufgebaute Krippe scharen sich echte Esel und auch eine Mutterkuh mit ihrem Kalb verweilt neben dem Jesuskind. Die von Helga Kolb aufgestellte Spendenbox für den Bunten Kreis wurde mit 500 Euro bestückt. Seit über 25 Jahren betreut diese Einrichtung Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der schwäbischen Region.