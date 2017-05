Welpenspiel bei Ihrer Hundeschule Schorr in Ellgau

Das Spielen mit Sozialpartnern, d.h. mit gleichaltrigen Hunden, ist für die Entwicklung unseres Junghundes besonders in der Sozialisierungsphase (8.-14. Woche) sehr wichtig. Durch das Spielen mit gleichaltrigen Artgenossen lernen die Kleinen durch den ständigen Rollenwechsel sowohl zu verlieren als auch sich durchzusetzen. Diese Auseinandersetzungen prägen den Charakter Ihres Hundes sowie das spätere Verhalten entscheidend.



In unserer Welpenspielstunde kann Ihr Hund diese wichtigen sozialen Erfahrungen machen und so eine gesunde Psyche und einen starken Charakter entwickeln. Außerdem soll er durch verschiedene Geräte auf dem Platz einen engen und festen Kontakt zu seinem Besitzer aufbauen.



