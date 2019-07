Ellgau : Vereinszentrum |

Der Musikverein Ellgau lädt am 13. und 14. Juli zum Gartenfest vor dem Vereinszentrum in Ellgau ein. Am 13. Juli sorgt die Trachtenkapelle Oberndorf ab 19.30 Uhr für Unterhaltung. Am 14. Juli spielt die Musikkapelle Ellgau ab 10.00 Uhr für ihre Gäste auf. Für das leibliche Wohl sorgt der TSV Ellgau.