"Micky Mouse" im Faschingsglück

Holzen/Allmannshofen: roguDie Idee trug er schon jahrelang mit sich herum, jetzt wurde sie wahr: Tobias Nöhmer aus Holzen baute zusammen mit seinem Vater und seinen Freunden einen Faschingswagen. Da wurde gehämmert, geleimt, geklebt, gesägt und gemalt, bis das Prachtstück fertig war. Der „Faschingshaufen Holzen“, dessen Mitglieder aus Holzen, Allmannshofen, Ehingen, Wortelstetten und Buttenwiesen kommen, fuhr bereits beim Faschingsumzug am vergangenen Sonntag in Mertingen mit. Weitere Auftritte des Faschingswagens mit dem Thema „Micky Mouse“ sind die Faschingsumzüge in Donauwörth, Höchstädt/Donau, Bäumenheim, Oberndorf, Genderkingen und Lauingen.