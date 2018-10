Lauschtour Dillingen: Zeigt her eure Füße...

Wir haben am Sportplatz geparkt und sind bis in die Innenstadt ein paar Minuten gelaufen. Am ersten Lauschpunkt am Rathaus haben wir dann unsere Tour begonnen. Zuvor haben wir uns die LauschApp auf´s Handy geladen (für iPhone im Apple App Store und für Android im Google Play Store - Stichwort: Bayerisch-Schwaben-Lauschtour), mit der man die einzelnen Punkte gut findet und die Info´s von ca. 4-10 Minuten anhören kann.Unsere Tour hat uns in die wunderschöne Studienkirche geführt, durch die Webergasse, ins Regent Wagner Haus mit toller Krypta, in den Taxispark mit mehreren Kneippbecken und von dort aus sind wir runter an die Donau zu den weiteren Lauschpunkten gelaufen. Vom Kraftwerk aus an der Donau ein Stück entlang, kann man dann rechts in einen kleinen Weg mit Wegweiser abbiegen. Dort findet man nach ein paar hundert Metern eine ganz tolle im Wald gelegene NaturKneippanlage mit kleinem Wasserrad. Hier soll Pfarrer Kneipp sein erstes Bad in der Donau genommen haben und im weiteren Verlauf sogar seine Tuberkulose kuriert haben. Kein Wunder in solch einer idyllischen Umgebung! Nach ein paar Kneipprunden und anschließendem Lufttrocken der Füße (nach Kneipp soll kein Handtuch verwendet werden) sind wir dem Waldweg weiter gefolgt. Allerdings sind wir dann nicht nach links gegangen, sondern nach rechts abgebogen, da wir noch bei der Kneippanlage "Obere Quelle" vorbeischauen wollten-wenn schon denn schon! Noch mal rein ins kühle Naß-das tut den Beinen gut nach dieser ausgiebigen Runde. Zurück in die Innenstadt geht´s über die Treppen durch ein nobles Wohngebiet.Nachdem wir deutlich länger als angegeben für diese Tour gebraucht haben, ließen wir den Abend in einem der vielen gemütlichen Lokale mit Biergarten ausklingen. Uns hat diese LauschTour super gut gefallen-es war eine tolle, abwechslungsreiche Tour, bei der wir sehr viel über das Leben von Pfarrer Kneipp erfahren haben. Als kleine Anregung fände ich es schön, wenn man an jedem Lauschpunkt eine Sitzgelegenheit vorfinden würde. Die verschiedenen Kneippbecken auf dieser Tour tun nicht nur richtig gut, sondern machen auch richtig Spaß. Also einfach selber mal ausprobieren und Bein zeigen! Eure KnippsiNähere Infos zur Lauschtour und eine Karte gibt´s unter: