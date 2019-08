Flohmarkt "Von Kind zu Kind" in Thierhaupten

Sonntag, 15. September, von 11.30 bis 16 Uhr, in Thierhaupten am Festplatz



Einlass und Standaufbau für Verkäufer: ab 11 Uhr. Bei großem Andrang bzw. Rückstau

bis auf die Straße ggf. auch früher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Standgebühr: 1,50 € lfd. Meter, Auto am Verkaufsstand: 3 € Aufpreis



Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt!!!



Veranstalter: Kolpingfamilie Thierhaupten